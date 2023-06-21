Солнцестояние. Тувинские шаманы провели обряд на победу в спецоперации и здоровье воинов

В Туве в день летнего солнцестояния шаманы провели обряды с просьбой о благополучии человечества. Они просили здоровья воинам и победу России в спецоперации. Об этом в среду, 21 июня, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя тувинской религиозной организации шаманов Адыг-Ээрен.
«Это очень мощный день с энергетической точки зрения, в который считается важным заручиться поддержкой духов и предков для благополучного исхода лета», — рассказали в религиозной организации шаманов.
День летнего солнцестояния в шаманизме считается одной из главных дат — на этот день выпадает самый длинный день в году и самая короткая ночь.
«Шаманы просили о благополучии человечества, победе наших воинов на специальной военной операции и здоровье им», — добавили в религиозной организации.
Шаманы устроили камлание — общение с духами, которое сопровождается протяжными звуками и ударами в бубен, — в местечке Могун-Булак в 08:00 утра (04:00 мск) в Туве.