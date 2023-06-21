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    Солнцестояние. Тувинские шаманы провели обряд на победу в спецоперации и здоровье воинов

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    В Туве в день летнего солнцестояния шаманы провели обряды с просьбой о благополучии человечества. Они просили здоровья воинам и победу России в спецоперации. Об этом в среду, 21 июня, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя тувинской религиозной организации шаманов Адыг-Ээрен.

    «Это очень мощный день с энергетической точки зрения, в который считается важным заручиться поддержкой духов и предков для благополучного исхода лета», — рассказали в религиозной организации шаманов.

    День летнего солнцестояния в шаманизме считается одной из главных дат — на этот день выпадает самый длинный день в году и самая короткая ночь.

    «Шаманы просили о благополучии человечества, победе наших воинов на специальной военной операции и здоровье им», — добавили в религиозной организации.

    Шаманы устроили камлание — общение с духами, которое сопровождается протяжными звуками и ударами в бубен, — в местечке Могун-Булак в 08:00 утра (04:00 мск) в Туве.

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    ТуваШаманыДень летнего солнцестояния
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    Комментарии 37

    Гость21 Июн 2023 в 12:08
    "Рычат в лесах шаманы..."
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