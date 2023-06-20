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    Власти казахстанского города решили не отменять концерт «Би-2», поговорив с родными жертв

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    В администрации казахстанского города Семей 20 июня сообщили о решении не отменять концерт российской группы «Би-2» в спортивном комплексе «Абай Арена». При этом они добавили, что более раннее решение о переносе выступления на другую дату не инициировалось администрацией.

    В сообщении властей говорится, что с инициативой переноса концерта «Би-2» выступили общественность и местные депутаты: в пожарах только-только погибли люди, был объявлен национальный траур, и многие сочли неуместным проведение рок-концерта в таких условиях.

    «Однако данное решение вызвало общественный резонанс, в связи с чем сотрудники местного исполнительного органа Бородулихинского района связались с семьями погибших и убедились в том, что проведение концерта не оскорбит их чувств, — говорится в сообщении администрации. — Таким образом, по согласованию с родными погибших лесников и после получения их согласия на проведение концерта, который, по заявлению самих артистов, будет носить благотворительный характер, принято решение не отменять мероприятие в спортивном комплексе «Абай Арена».

    Ранее казахстанские СМИ сообщили, что власти Семеи решили не проводить рок-группы «Би-2» из-за траура по погибшим в лесных пожарах. Природные пожары вспыхнули на востоке Казахстана 10 июня. На данный момент известно о 14 погибших.

    Солист группы «Би-2» Егор Бортник*, более известный как Лева «Би-2», признан Минюстом иностранным агентом.

    * Признан Минюстом иностранным агентом.

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