Власти казахстанского города решили не отменять концерт «Би-2», поговорив с родными жертв

В администрации казахстанского города Семей 20 июня сообщили о решении не отменять концерт российской группы «Би-2» в спортивном комплексе «Абай Арена». При этом они добавили, что более раннее решение о переносе выступления на другую дату не инициировалось администрацией.



В сообщении властей говорится, что с инициативой переноса концерта «Би-2» выступили общественность и местные депутаты: в пожарах только-только погибли люди, был объявлен национальный траур, и многие сочли неуместным проведение рок-концерта в таких условиях.

