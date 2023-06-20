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    В Петербурге задержали предполагаемого стрелка, открывшего огонь по братьям на двух BMW

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    Полиция отыскала предполагаемого водителя «Мазды», который стрелял в братьев на BMW, а потом был избит ими. Мужчину временно поместили в изолятор, стало известно «Фонтанке» 20 июня.

    Задержали его накануне, изъяли патроны, гильзы, пулю и, предположительно, пистолет. Мужчине 30 лет, он официально не работает, живет в доме на Шоссе в Лаврики.

    «Фонтанка» показывала, как начинался конфликт. По предварительным данным, после ДТП разгорелся конфликт, и водитель «Мазды» несколько раз выстрелил в двух братьев на BMW 3 и BMW Х5. Они ответили силой, и в итоге в больницу увезли всех троих, а машины оказались у полиции.

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