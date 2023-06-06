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    Драка со стрельбой на Муринской дороге собрала пробку из десятка авто и попала на видео

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    Уличные камеры сняли конфликт, который произошел у водителя «Мазды» с братьями на «БМВ» в Красногвардейском районе. Драка остановила движение даже автобуса.

    пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области

    На кадры попало начало конфликта, который произошел накануне после девяти вечера на пересечении Муринской дороги и Пискаревского проспекта, стало известно «Фонтанке» 6 июня.

    Сначала на перекрестке встретились трое после ДТП — два «БМВ» и «Мазда». Потом еще две машины. Из них вышли водители — все крупные, крепкие мужчины. Прозвучало три выстрела, потом началась потасовка. Пока в районе драки собирались транспортные средства, один из участников уже лежал без сознания на асфальте.

    Как писала «Фонтанка», троих увезли в больницу. Решается вопрос о возбуждении дела.

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