Драка со стрельбой на Муринской дороге собрала пробку из десятка авто и попала на видео

Уличные камеры сняли конфликт, который произошел у водителя «Мазды» с братьями на «БМВ» в Красногвардейском районе. Драка остановила движение даже автобуса.
пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области
На кадры попало начало конфликта, который произошел накануне после девяти вечера на пересечении Муринской дороги и Пискаревского проспекта, стало известно «Фонтанке» 6 июня.
Сначала на перекрестке встретились трое после ДТП — два «БМВ» и «Мазда». Потом еще две машины. Из них вышли водители — все крупные, крепкие мужчины. Прозвучало три выстрела, потом началась потасовка. Пока в районе драки собирались транспортные средства, один из участников уже лежал без сознания на асфальте.
Как писала «Фонтанка», троих увезли в больницу. Решается вопрос о возбуждении дела.