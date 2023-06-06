Два BMW и Mazda изъяли сотрудники полиции после ДТП и стрельбы на Муринской дороге

Трое мужчин попали в больницу после ДТП со стрельбой и дракой в Красногвардейском районе.
О конфликте на пересечении Пискаревского проспекта и Муринской дороги в полицию сообщили накануне около половины десятого вечера, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 6 июня. Очевидцы сообщали о массовой драке и звуках стрельбы.
Когда наряды прибыли на место, то выяснилось, что на перекрестке произошло ДТП. У водителей
Всем троим после конфликта потребовалась врачебная помощь, их увезли в больницу.
Полиции остались их машины, а также предмет, похожий на пистолет, и три гильзы.
Как сообщили в ГУ МВД, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.