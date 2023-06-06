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    Два BMW и Mazda изъяли сотрудники полиции после ДТП и стрельбы на Муринской дороге

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    Трое мужчин попали в больницу после ДТП со стрельбой и дракой в Красногвардейском районе.

    О конфликте на пересечении Пискаревского проспекта и Муринской дороги в полицию сообщили накануне около половины десятого вечера, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 6 июня. Очевидцы сообщали о массовой драке и звуках стрельбы.

    Когда наряды прибыли на место, то выяснилось, что на перекрестке произошло ДТП. У водителей BMW 3, BMW Х5 и Mazda оказались разные взгляды на то, кто виноват в столкновении. Один из них — 30-летний житель Ленобласти несколько раз выстрелил в сторону свои оппонентов, двух братьев 26 и 35 лет. После чего последние избили его.

    Всем троим после конфликта потребовалась врачебная помощь, их увезли в больницу.

    Полиции остались их машины, а также предмет, похожий на пистолет, и три гильзы.

    Как сообщили в ГУ МВД, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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    Комментарии 4

    Гость06 Июн 2023 в 10:24
    Нашли друг друга 👏😁
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