Два BMW и Mazda изъяли сотрудники полиции после ДТП и стрельбы на Муринской дороге

Трое мужчин попали в больницу после ДТП со стрельбой и дракой в Красногвардейском районе.



О конфликте на пересечении Пискаревского проспекта и Муринской дороги в полицию сообщили накануне около половины десятого вечера, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 6 июня. Очевидцы сообщали о массовой драке и звуках стрельбы.

