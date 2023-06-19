На дороге в Крыму взорвался автомобиль. Внутри был помощник запорожского вице-премьера

Около 4 часов утра 19 июня на Евпаторийском шоссе в Симферополе взорвался «Ленд Крузер», в котором ехали помощник вице-премьера по экономическому развитию Запорожской области, кандидат в депутаты от «Единой России» Владимир Епифанов, а также его охранник и секретарь. Об этом сообщил член главного совета администрации Запорожской области, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. На опубликованных им фотографиях — полностью сгоревшая машина, «запрыгнувшая» на отбойник.
Взорвался установленный в автомобиле газовый баллон. Находившийся за рулём чиновник потерял управление и врезался в забор. Все три человека получили сильные ожоги — 30–50% (головы, туловища и рук), они госпитализированы.
«Официально причина взрыва пока не установлена. Но, по словам помощника Владимира Епифанова, за день до ЧП газовый баллон проверяли на СТО в Симферополе», — отмечает Рогов.