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    На дороге в Крыму взорвался автомобиль. Внутри был помощник запорожского вице-премьера

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    19 комментариев
    Фото: председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов
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    Около 4 часов утра 19 июня на Евпаторийском шоссе в Симферополе взорвался «Ленд Крузер», в котором ехали помощник вице-премьера по экономическому развитию Запорожской области, кандидат в депутаты от «Единой России» Владимир Епифанов, а также его охранник и секретарь. Об этом сообщил член главного совета администрации Запорожской области, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. На опубликованных им фотографиях — полностью сгоревшая машина, «запрыгнувшая» на отбойник.

    Взорвался установленный в автомобиле газовый баллон. Находившийся за рулём чиновник потерял управление и врезался в забор. Все три человека получили сильные ожоги — 30–50% (головы, туловища и рук), они госпитализированы.

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    «Официально причина взрыва пока не установлена. Но, по словам помощника Владимира Епифанова, за день до ЧП газовый баллон проверяли на СТО в Симферополе», — отмечает Рогов.

    Фото: председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов

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    КрымВзрыв автомобиляЗапорожская область
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    Комментарии 19

    Гость19 Июн 2023 в 15:48
    Хорошо, что все живы
    +1−0
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