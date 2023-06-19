Юную «Маугли» привезли в больницу с детской площадки в Петербурге

Традиционное оборудование детской площадке надоело 10-летней жительнице Красногвардейского района. Исследование природы привело её в больницу.



Травмированного подростка скорая увезли с детской площадки у дома 3/2 по Ленской улице 17 июня около пяти дня, стало известно «Фонтанке» 19 июня. По предварительной информации, девочка залезла на дерево у площадки и упала с высоты примерно 3-4 метров.



С многочисленными переломами её увезли в детскую больницу № 2. Состояние пациентки врачи оценили, как тяжелое.

