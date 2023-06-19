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    Юную «Маугли» привезли в больницу с детской площадки в Петербурге

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    2 комментария

    Традиционное оборудование детской площадке надоело 10-летней жительнице Красногвардейского района. Исследование природы привело её в больницу.

    Травмированного подростка скорая увезли с детской площадки у дома 3/2 по Ленской улице 17 июня около пяти дня, стало известно «Фонтанке» 19 июня. По предварительной информации, девочка залезла на дерево у площадки и упала с высоты примерно 3-4 метров.

    С многочисленными переломами её увезли в детскую больницу № 2. Состояние пациентки врачи оценили, как тяжелое.

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    Комментарии 2

    Гость19 Июн 2023 в 09:53
    Прекратите писать с ошибками, позорище!
    +0−0
    Гость19 Июн 2023 в 09:50
    Такие сейчас люди взрослые и дети : или сами убьются или по пьяни "скопытятся".
    +0−1
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