Под Петербургом найдены десятки мертвых голубей и свиристелей

Десятки лежащих кверху лапками птиц увидели жители Всеволожского района Ленобласти 18 июня. В Янино на тротуарах валялись голуби, в Кудрово — свиристели. Об этом сообщают очевидцы во «ВКонтакте».
Так, на Европейском проспекте в Кудрово в кадр попали не менее 11 обездвиженных птиц. Примерно столько же голубей запечатлели в Янино у ветряной мельницы.
Издание 47news выяснило у ветеринара, что могло стать причиной. Если не рассматривать отравление, то голуби могли подхватить инфекцию, например, орнитоз или заразиться гриппом. Жители района предположили, что всему виной могли стать забродившие ягоды, а птицы временно отключились. Однако время «пьяных» пернатых — весна. Для того чтобы окончательно разобраться, мертвы ли птицы и от чего конкретно они умерли, необходимы осмотр и исследование.