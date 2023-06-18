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    Под Петербургом найдены десятки мертвых голубей и свиристелей

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    4 комментария

    Десятки лежащих кверху лапками птиц увидели жители Всеволожского района Ленобласти 18 июня. В Янино на тротуарах валялись голуби, в Кудрово — свиристели. Об этом сообщают очевидцы во «ВКонтакте».

    Так, на Европейском проспекте в Кудрово в кадр попали не менее 11 обездвиженных птиц. Примерно столько же голубей запечатлели в Янино у ветряной мельницы.

    Издание 47news выяснило у ветеринара, что могло стать причиной. Если не рассматривать отравление, то голуби могли подхватить инфекцию, например, орнитоз или заразиться гриппом. Жители района предположили, что всему виной могли стать забродившие ягоды, а птицы временно отключились. Однако время «пьяных» пернатых — весна. Для того чтобы окончательно разобраться, мертвы ли птицы и от чего конкретно они умерли, необходимы осмотр и исследование.

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    КудровоЯниноМертвые птицы
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    Комментарии 4

    Гость18 Июн 2023 в 20:27
    Да не пьяные ягоды тут маловероятно..я думаю тут что то с агрохимией связано..какая рябина??.. она уже старая высохла давно, а новая только появляется..Свиристели как и голуби много едят..гдето что то съели,может насекомых каких..
    +0−0
    Гость18 Июн 2023 в 20:23
    У нас во дворе сдох слеток вороны. Вроде здоровый уже вымахал.
    +0−0
    Гость18 Июн 2023 в 19:56
    Речь о погибших птицах, бульвар, проспект, какая разница , любитель животных.
    +0−0
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