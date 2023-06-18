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    Жители Всеволожска подрались на Суздальском шоссе. Один уехал в морг, другой — в полицию

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    4 комментария

    Предприниматель из Всеволожска стал фигурантом уголовного дела об убийстве после застолья. Об этом «Фонтанке» стало известно 18 июня.

    Накануне днем в полицию поступило сообщение о поножовщине рядом с домом 30, к. 2 по Суздальскому шоссе. Прибывший наряд установил, что 33-летний бизнесмен, проживающий во Всеволожске, после совместного распития горячительных напитков нанес ножевое ранение своему 31-летнему земляку. Тот с колото-резаной раной живота был госпитализирован в Елизаветинскую больницу, где позже скончался.

    Подозреваемый был задержан на основании 91-й статьи УПК РФ. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

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    Комментарии 4

    AlBerkut18 Июн 2023 в 12:17
    Ну что, господа, ставки делать на масть жителей Всеволожска будем? 🤔
    'Предприниматель' случайно не шаурмен/ларёчник?
    +0−0
    Гость18 Июн 2023 в 11:55
    пешеом в морг. прикольна.
    +0−0
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