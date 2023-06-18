Жители Всеволожска подрались на Суздальском шоссе. Один уехал в морг, другой — в полицию

Предприниматель из Всеволожска стал фигурантом уголовного дела об убийстве после застолья. Об этом «Фонтанке» стало известно 18 июня.
Накануне днем в полицию поступило сообщение о поножовщине рядом с
Подозреваемый был задержан на основании
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Предприниматель из Всеволожска стал фигурантом уголовного дела об убийстве после застолья. Об этом «Фонтанке» стало известно 18 июня.
Накануне днем в полицию поступило сообщение о поножовщине рядом с
Подозреваемый был задержан на основании
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