Жители Всеволожска подрались на Суздальском шоссе. Один уехал в морг, другой — в полицию

Предприниматель из Всеволожска стал фигурантом уголовного дела об убийстве после застолья. Об этом «Фонтанке» стало известно 18 июня.



Накануне днем в полицию поступило сообщение о поножовщине рядом с домом 30, к. 2 по Суздальскому шоссе. Прибывший наряд установил, что 33-летний бизнесмен, проживающий во Всеволожске, после совместного распития горячительных напитков нанес ножевое ранение своему 31-летнему земляку. Тот с колото-резаной раной живота был госпитализирован в Елизаветинскую больницу, где позже скончался.