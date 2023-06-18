Лишние статьи. Какие нормы депутаты предлагают исключить из КоАП

Депутаты из «Новых людей» нашли лишние статьи в Кодексе об административных правонарушениях и предлагают их отменить. Об этом сообщили «Ведомости». В списке — 25 статей. Нормы, которые в них прописаны, либо устарели, либо давят на бизнес, либо дублируются другими нормативными актами, объясняют их выбор депутаты.

«Фонтанка» посмотрела, сколько административных дел возбуждалось по ним за последний год. В Петербурге вообще не судятся по нескольким из предложенных на вынос из КоАПа статьям. Например, 6.2 — «Незаконное занятие народной медициной». По данным объединенной пресс-службы судов, за последний год в суды не поступило ни одного заявления с претензиями к знахарям. По статистике ГАС «Правосудие», в России с 2007 года суды рассмотрели 3621 такое дело. Или статья 10.13 про нарушение правил ведения документации на семена сельскохозяйственных растений, — в Петербурге — ни одного материала в судах, по России с 2010 года — 16.



Штрафы за изготовление или установку радиоэлектронных средств без лицензии в Петербурге за последний год также не назначались (статья 13.3). По России с 2007 года их было всего-то 158, так что вопрос об их необходимости в кодексе справедливый. Как и про статьи 14.15.2 и 14.15.3, появившиеся перед чемпионат Европы по футболу, который проходил в России в 2020 году. Первая ввела наказание за незаконную продажу реальных входных билетов на матчи UEFA 2020 , вторая — за реализацию поддельных входных билетов на те же матчи или поддельных документов, дающих право на получение настоящих. В базе мировых судей Петербурга значится 18 материалов по незаконной продаже настоящих билетов, самый свежий — декабрь 2021 года, причем только три из них завершились штрафом.



По продаже поддельных билетов по России, исключая Москву и Петербург, было девять материалов. В Северной столице известно о пяти таких делах за прошлый год.

ЧС — это ковид или не только он?

Статью 20.6.1 КоАПа депутаты прочитали как антиковидную, поскольку она была введена с началом пандемии. Хотят, чтобы ее отменили. В ней речь идет о правилах при введении режима повышенной готовности при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения. Депутаты думают, что статья уже не нужна, раз маски теперь — необязательный аксессуар в общественных местах.



Но в ней нет ни слова о СИЗах, из-за которых штрафовали работников общепита, а чаще всего сотрудников медицинских учреждений, когда они спускали маску с носа во время проверки Роспотребнадзора. Отсюда огромное число дел в судах России по этой статье — почти 8 миллионов за три года, за период с 1 января 2022-го по сей день — 1 143 315 . Но активность в привлечении по ней снизилась до 21 материала, поступившего в суд с начала 2023 года. В Петербурге за последний год штрафы получили 1344 человек.



Надежд на то, что эта статья и правда будет отменена, мало — в ней идет речь о чрезвычайной ситуации, риск возникновения которой никуда не делся, особенно сегодня.



Коллективный договор давит на бизнес



«Новые люди» предлагают убрать из КоАП несколько статей по отношениям (5.28 — 5.33 и 5.7), касающихся коллективного договора, который, как правило, заключается между компанией и профсоюзом или представителем коллектива. «Фонтанка» тоже увидела, что в суды по части из них действительно редко поступают материалы. По всей стране за всё время было 80 материалов по статье об уклонении от участия в переговорах о заключении коллективного договора — и только 10 решений вынесено по существу. Из-за непредоставления информации, необходимой для проведения коллективных переговоров, обращались всего 105 раз с 2011 года. А из-за необоснованного отказа от заключения коллективного договора в судах оказалось всего 12 материалов с 2007 года, за невыполненные обязательства и соглашения судились 31 и 10 раз соответственно. Казалось бы, «Новые люди» справедливо говорят о том, что эти статьи не работают. Но между ними есть еще одна 5.31 — уклонение от получения требований работников и от участия в примирительных процедурах, а ее истории применения — больше тысячи исковых заявлений.



Выходя с предложением о вычеркивании из КоАП 25 статей, депутаты хотят не только «почистить» кодекс, но и снизить давление на бизнес. В этом случае — за счет работников. В том числе за счет экономии на их отпусках для участия в выборах — за отказ работнику в таком отпуске предусмотрен штраф в соответствии со статьей 5.7. Хотя таких дел действительно мало — всего 295 с 2008 года на всю страну. Потому что если нет отпуска, на выборы можно не пойти, волеизъявление у нас добровольное.



В список партии попали несколько «популярных» статей. В Петербурге за последний год в суды поступило 18 013 материалов по статье о вовремя не предоставленной декларации. Петербуржцы рисковали быть оштрафованными за непредставление (несообщение) сведений, необходимых для осуществления налогового контроля 19 321 раз.

