Бастрыкин поручил выяснить, почему не начали реставрацию усадьбы Демидовых в Петербурге

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил петербургскому управлению провести проверку о непринятии мер к реставрации усадьбы Демидовых, 1759 года постройки. Об этом сообщает 17 июня пресс-служба ведомства.



Там отметили, что о ситуации узнали из комментария в аккаунте Информационного центра СК России. В ведомстве напомнили, что здание является объектом культурного наследия.



Бастрыкин ждет доклада от и.о. руководителя ГСУ СК по Петербургу Олега Бобкова о ходе и результатах проверки.



«Фонтанка» в середине октября прошлого года рассказывала, что глава Следкома поручил изучить обстоятельства возникновения пожара в усадьбе Демидовых в переулке Гривцова. Тогда ведомство со ссылкой на материалы СМИ сообщало, что «пожар стал следствием бездействия местных чиновников в сохранении объектов культурного наследия».

