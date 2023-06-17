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    Бастрыкин поручил выяснить, почему не начали реставрацию усадьбы Демидовых в Петербурге

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    2 комментария

    Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил петербургскому управлению провести проверку о непринятии мер к реставрации усадьбы Демидовых, 1759 года постройки. Об этом сообщает 17 июня пресс-служба ведомства.

    Там отметили, что о ситуации узнали из комментария в аккаунте Информационного центра СК России. В ведомстве напомнили, что здание является объектом культурного наследия.

    Бастрыкин ждет доклада от и.о. руководителя ГСУ СК по Петербургу Олега Бобкова о ходе и результатах проверки.

    «Фонтанка» в середине октября прошлого года рассказывала, что глава Следкома поручил изучить обстоятельства возникновения пожара в усадьбе Демидовых в переулке Гривцова. Тогда ведомство со ссылкой на материалы СМИ сообщало, что «пожар стал следствием бездействия местных чиновников в сохранении объектов культурного наследия».

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    Комментарии 2

    Гость17 Июн 2023 в 18:28
    Потому что градоначальник - крыса. Прикормил залетных своих ворон и в ус не дует. Пора эту этническую ОПГ разгонять.
    +0−0
    Гость17 Июн 2023 в 18:21
    Бастрыкина в губернаторы!
    +0−0
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