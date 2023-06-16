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    В Севастополе погас свет. Губернатор Развожаев заявил, что его вернут через несколько часов

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    10 комментариев

    Как минимум в заметной части Севастополя вечером 16 июня погас свет, пишут на различных ресурсах в Сети очевидцы. На вопросы людей в своем официальном телеграм-канале ответил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

    «Вижу ваши сообщения о сбое в подаче электроэнергии в Севастополе. По предварительной информации, отключилась автоматика на подстанции «Севастополь», — написал Развожаев в 22:28 (мск).

    Он также уточнил, что специалисты «работают по восстановлению электроснабжения потребителям Севастополя». Им потребуется несколько часов, добавил губернатор.

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    Севастополь
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    Комментарии 10

    Гость17 Июн 2023 в 00:05
    Фонтанке так интересно то что нет света в Севастополе , может лучше заниматься делами нашкго города Санкт-Петербурга ? Например, узнать кто несет ответственность за погибших лосей на заборе парка в поселке Тярлеао
    +1−0
    Гость16 Июн 2023 в 23:16
    Экономика должна быть экономной. Носите своих светлячков в банках.
    +0−0
    Гость16 Июн 2023 в 23:11
    Светомаскировка.:))
    +0−0
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