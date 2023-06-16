В Севастополе погас свет. Губернатор Развожаев заявил, что его вернут через несколько часов

Как минимум в заметной части Севастополя вечером 16 июня погас свет, пишут на различных ресурсах в Сети очевидцы. На вопросы людей в своем официальном телеграм-канале ответил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.



«Вижу ваши сообщения о сбое в подаче электроэнергии в Севастополе. По предварительной информации, отключилась автоматика на подстанции «Севастополь», — написал Развожаев в 22:28 (мск).

Он также уточнил, что специалисты «работают по восстановлению электроснабжения потребителям Севастополя». Им потребуется несколько часов, добавил губернатор.

