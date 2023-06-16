Жара на спад? Главный синоптик Петербурга рассказал о погоде в предстоящие выходные

Погода в Санкт-Петербурге в последние дни стабильная и теплая. Однако в выходные дни «намечаются небольшие преобразования в атмосферных процессах над Скандинавией и севером европейской территории России. Это должно сбить жару в Санкт-Петербурге. Соответствующий пост появился в пятницу, 16 июня, в его Telegram-канале.
В субботу новый антициклон начнет смещаться с севера Скандинавии и Белого моря к Санкт-Петербургу. «В выходные дни над Ленинградской областью установится свежий северо-восточный ветер, который собьет жару в нашем регионе», — заявил Колесов.
В выходные дни в Санкт-Петербурге ожидается 22…25 градусов тепла. «Суббота даже немного теплее воскресенья», — добавил синоптик.
Однако в начале следующей недели новый антициклон снова прогреется и опять будет жарко, добавил главный синоптик Города.
В пятницу, 16 июня, в Санкт-Петербурге будет самый теплый день на этой неделе. Температура может достигнуть 28 градусов.