Жара на спад? Главный синоптик Петербурга рассказал о погоде в предстоящие выходные

Погода в Санкт-Петербурге в последние дни стабильная и теплая. Однако в выходные дни «намечаются небольшие преобразования в атмосферных процессах над Скандинавией и севером европейской территории России. Это должно сбить жару в Санкт-Петербурге. Соответствующий пост появился в пятницу, 16 июня, в его Telegram-канале.

В субботу новый антициклон начнет смещаться с севера Скандинавии и Белого моря к Санкт-Петербургу. «В выходные дни над Ленинградской областью установится свежий северо-восточный ветер, который собьет жару в нашем регионе», — заявил Колесов.