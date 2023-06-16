    Сейчас

    +27˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +27˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 26

    2 м/с, ю-з

    762мм

    36%

    Подробнее

    Пробки

    7/10

    usd83.96eur90.97

    Жара на спад? Главный синоптик Петербурга рассказал о погоде в предстоящие выходные

    1834
    1 комментарий

    Погода в Санкт-Петербурге в последние дни стабильная и теплая. Однако в выходные дни «намечаются небольшие преобразования в атмосферных процессах над Скандинавией и севером европейской территории России. Это должно сбить жару в Санкт-Петербурге. Соответствующий пост появился в пятницу, 16 июня, в его Telegram-канале.

    В субботу новый антициклон начнет смещаться с севера Скандинавии и Белого моря к Санкт-Петербургу. «В выходные дни над Ленинградской областью установится свежий северо-восточный ветер, который собьет жару в нашем регионе», — заявил Колесов.

    В выходные дни в Санкт-Петербурге ожидается 22…25 градусов тепла. «Суббота даже немного теплее воскресенья», — добавил синоптик.

    Однако в начале следующей недели новый антициклон снова прогреется и опять будет жарко, добавил главный синоптик Города.

    В пятницу, 16 июня, в Санкт-Петербурге будет самый теплый день на этой неделе. Температура может достигнуть 28 градусов.

    Больше интересных новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Александр КолесовПогодаСанкт-ПетербургЖара
    ЛАЙК1
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 1

    Заливщик голосовых планок16 Июн 2023 в 17:50
    "установится свежий северо-восточный ветер, который собьет жару" - и дым от канадских пожаров? :)
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close