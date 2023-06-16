    Сейчас

    +27˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +27˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 26

    2 м/с, ю-з

    762мм

    36%

    Подробнее

    Пробки

    7/10

    usd83.96eur90.97

    Велогонка в швейцарских горах стала последней для молодого спортсмена

    1166
    обсудить

    В Швейцарии скончался 26-летний велогонщик Джино Мэдер. Он во время «Тура Швейцарии» сошел с дороги и свалился в ущелье. Об этом в пятницу, 16 июня, сообщает The Guardian.

    Автор: видео / Night Sport / YouTube

    Спортсмена нашли без сознания в воде и доставили на вертолете скорой помощи в больницу. Однако сегодня утром он умер.

    «Несмотря на все усилия феноменального персонала больницы Чур, Джино не смог справиться с этим, его последним и самым большим испытанием, и в 11:30 мы попрощались с одним из сияющих огней нашей команды», — сказано в заявлении велокоманды.

    Как уточняет РИА Новости, на 197-м километре трассы друг с другом столкнулись двое гонщиков — швейцарец Джино Медер и американец Магнит Шеффилд. Медики подоспели к ним через несколько минут.

    Гражданин США пришел в себя на месте аварии. Он отделался синяками и сотрясением мозга. Обстоятельства аварии выясняются.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале Фонтанка SPB online. Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    ШвейцарияВелогонка
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ6

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close