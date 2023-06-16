Велогонка в швейцарских горах стала последней для молодого спортсмена

В Швейцарии скончался 26-летний велогонщик Джино Мэдер. Он во время «Тура Швейцарии» сошел с дороги и свалился в ущелье. Об этом в пятницу, 16 июня, сообщает The Guardian .

Спортсмена нашли без сознания в воде и доставили на вертолете скорой помощи в больницу. Однако сегодня утром он умер.

«Несмотря на все усилия феноменального персонала больницы Чур, Джино не смог справиться с этим, его последним и самым большим испытанием, и в 11:30 мы попрощались с одним из сияющих огней нашей команды», — сказано в заявлении велокоманды.

Как уточняет РИА Новости, на 197-м километре трассы друг с другом столкнулись двое гонщиков — швейцарец Джино Медер и американец Магнит Шеффилд. Медики подоспели к ним через несколько минут.



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