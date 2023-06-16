В Петербурге пробки, достойные часа пик. КАД, ЗСД и Пулковское окрасились в бордовый

Пробки на дорогах Петербурга к половине двенадцатого часа дня
читатель «Фонтанки»
В плотных заторах по большей части встали магистрали на юге города. На КАД собрались пробки на внешнем кольце перед Новосельем и на внутреннем — от Витебского проспекта к Пулковскому шоссе и от въезда на вантовый мост до Софийской улицы. Пулковское шоссе в сторону кольцевой встало с обеих сторон, затор из области при этом растянулся на 5 км. Таллинское и Красносельское шоссе встали в направлении КАД. Из города к кольцевой собрались пробки на Дачном, Московском, Витебском и Софийской. Загруженность Витебского проспекта достигла максимальных 10 баллов.
На ЗСД наблюдается 4-километровый затор от Васильевского острова к Благодатной улице. Благодатная, а также Кубинская улица плотно стоят до пересечения друг с другом.
Не свободнее и на центральных улицах. Автомобилисты сообщают об огромной пробке на Садовой улице, в которой они застряли без движения уже минут на 40. По данным «Яндекс.Пробок», затор длиной 5,5 км тянется по Каменноостровскому проспекту, Троицкой площади, Троицкому мосту, набережной Лебяжьей канавки, Садовой улице — от Австрийской площади до Никольского переулка. Невский проспект тоже плотно встал от Садовой в направлении Дворцовой.