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    В Петербурге пробки, достойные часа пик. КАД, ЗСД и Пулковское окрасились в бордовый

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    5 комментариев
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    Пробки на дорогах Петербурга к половине двенадцатого часа дня 16 июня доросли до 7 баллов. Это на 3 балла больше обычного для середины дня пятницы, отмечает аналитический центр «Яндекс.Пробки».

    читатель «Фонтанки»

    В плотных заторах по большей части встали магистрали на юге города. На КАД собрались пробки на внешнем кольце перед Новосельем и на внутреннем — от Витебского проспекта к Пулковскому шоссе и от въезда на вантовый мост до Софийской улицы. Пулковское шоссе в сторону кольцевой встало с обеих сторон, затор из области при этом растянулся на 5 км. Таллинское и Красносельское шоссе встали в направлении КАД. Из города к кольцевой собрались пробки на Дачном, Московском, Витебском и Софийской. Загруженность Витебского проспекта достигла максимальных 10 баллов.

    На ЗСД наблюдается 4-километровый затор от Васильевского острова к Благодатной улице. Благодатная, а также Кубинская улица плотно стоят до пересечения друг с другом.

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    Не свободнее и на центральных улицах. Автомобилисты сообщают об огромной пробке на Садовой улице, в которой они застряли без движения уже минут на 40. По данным «Яндекс.Пробок», затор длиной 5,5 км тянется по Каменноостровскому проспекту, Троицкой площади, Троицкому мосту, набережной Лебяжьей канавки, Садовой улице — от Австрийской площади до Никольского переулка. Невский проспект тоже плотно встал от Садовой в направлении Дворцовой.

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    ПетербургПробки
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    Комментарии 5

    Dr. Jones16 Июн 2023 в 12:11
    Так и запишем: троглодиты из пмэф добавляют к пробкам +3 балла.
    +0−0
    medvezhonok16 Июн 2023 в 12:09
    "Ой, а кто это сделал?" Людвиг Аристархович
    +0−0
    Гость16 Июн 2023 в 11:53
    А все из-за этих бояр, приехавших на ПМЭФ этот.

    Толку от них стране ноль, только проблемы для людей.
    +8−1
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