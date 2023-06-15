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    В США по подозрению в кибервымогательствах арестован россиянин

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    В США арестован 20-летний гражданин России Руслан Астамиров, передаёт 15 июня ТАСС. Астамирова обвиняют в причастности к кибератакам. Ему грозит до 20 лет тюрьмы.

    «Министерство юстиции сегодня объявило о предъявлении обвинений гражданину России за его участие в распространении многочисленных вирусов-вымогателей LockBit и совершении других кибератак на компьютерные системы жертв в США, а также Азии, Европе и Африке», — цитирует агентство заявление прокуратуры штата Нью-Джерси.

    Ранее СМИ публиковали данные, что с применением LockBit было совершено более 1,4 тыс. кибератак по всему миру, в том числе в США. Считается, что хакеры пытались вымогать более 100 миллионов долларов и как минимум десятки миллионов долларов в биткойнах они получили.

    Астамиров — третий из группы подозреваемых в вымогательствах с LockBit и второй задержанный.

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