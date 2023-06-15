    Сейчас

    +24˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +24˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 23

    2 м/с, ю-з

    766мм

    30%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd84.32eur91.07

    В Кремле отреагировали на объявление артистами наград за подбитую технику ВСУ

    4174
    21 комментарий

    Объявление рядом артистов и бизнесменов денежных вознаграждений за подбитые танки Leopard и другую технику Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Кремле назвали проявлением патриотизма. Об этом в четверг, 15 июня, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

    «Патриотические проявления. Еще раньше, мы знаем, что целый ряд предпринимателей выступили с такими же инициативами. Поэтому это не одинокая инициатива, таких похожих инициатив много», — сказал представитель Кремля.

    Накануне на ПМЭФ основатель музыкального коллектива «Земляне» Владимир Киселев объявил, что передает Минобороны деньги на премии за подбитые танки ВСУ. К нему присоединились Николай Басков, Григорий Лепс, Юлия Барановская, Елена Север и Юрий Антонов.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    АртистыКремльДмитрий ПесковПодбитые танки ВСУ
    ЛАЙК5
    СМЕХ7
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ9
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 21

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    21
    close