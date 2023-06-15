В Кремле отреагировали на объявление артистами наград за подбитую технику ВСУ

Объявление рядом артистов и бизнесменов денежных вознаграждений за подбитые танки Leopard и другую технику Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Кремле назвали проявлением патриотизма. Об этом в четверг, 15 июня, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Патриотические проявления. Еще раньше, мы знаем, что целый ряд предпринимателей выступили с такими же инициативами. Поэтому это не одинокая инициатива, таких похожих инициатив много», — сказал представитель Кремля.

Накануне на ПМЭФ основатель музыкального коллектива «Земляне» Владимир Киселев объявил, что передает Минобороны деньги на премии за подбитые танки ВСУ. К нему присоединились Николай Басков, Григорий Лепс, Юлия Барановская, Елена Север и Юрий Антонов.