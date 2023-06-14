Уголовное дело возбуждено после гибели детей в петергофском пруду

Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности после гибели двух девочек в Петродворцовом районе Петербурга 14 июня.



Как уточнили в ведомстве, девочки 12 и 14 лет утонули в Никольском пруду. Следователи допрашивают родственников и очевидцев случившегося.

Комплекс проверочных мероприятий проводит также прокуратура Петродворцового района.

«Организована проверка исполнения законодательства об обеспечении безопасности людей на водных объектах, по результатам которой при наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования», — сообщает надзор.