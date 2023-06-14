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    Уголовное дело возбуждено после гибели детей в петергофском пруду

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    Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности после гибели двух девочек в Петродворцовом районе Петербурга 14 июня.

    Как уточнили в ведомстве, девочки 12 и 14 лет утонули в Никольском пруду. Следователи допрашивают родственников и очевидцев случившегося.

    Комплекс проверочных мероприятий проводит также прокуратура Петродворцового района.

    «Организована проверка исполнения законодательства об обеспечении безопасности людей на водных объектах, по результатам которой при наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования», — сообщает надзор.

    официальный канал главного следственного управления Следственного комитета России по городу Санкт-Петербургу

    «Фонтанка» писала, что информация о случившемся поступила в полицию в пять часов вечера.

    Отдыхающие видели, как девочки заходили в воду в одежде. Позже заметили всплывшую футболку. Как говорят, криков о помощи слышно не было. Младшую вытащил из воды мужчина. Ее пытались реанимировать — безуспешно. Тело старшей вернули на берег спасатели.

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