Уголовное дело возбуждено после гибели детей в петергофском пруду

Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности после гибели двух девочек в Петродворцовом районе Петербурга 14 июня.
Как уточнили в ведомстве, девочки 12 и
Комплекс проверочных мероприятий проводит также прокуратура Петродворцового района.
«Организована проверка исполнения законодательства об обеспечении безопасности людей на водных объектах, по результатам которой при наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования», — сообщает надзор.
официальный канал главного следственного управления Следственного комитета России по городу Санкт-Петербургу
«Фонтанка» писала, что информация о случившемся поступила в полицию в пять часов вечера.
Отдыхающие видели, как девочки заходили в воду в одежде. Позже заметили всплывшую футболку. Как говорят, криков о помощи слышно не было. Младшую вытащил из воды мужчина. Ее пытались реанимировать — безуспешно. Тело старшей вернули на берег спасатели.