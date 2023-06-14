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    Тело второй девочки достали из пруда в Петергофе

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    Обе девочки, утонувшие в Круглом пруду в Петергофе, извлечены из воды. Об этом 14 июня сообщает корреспондент «Фонтанки» с места происшествия.

    Фото: «Фонтанка.ру»
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    Тела школьниц положили на берегу рядом с водой и накрыли полиэтиленом. Очевидцы не понимают, как подростки могли утонуть, ведь вокруг было столько людей. Погибшие, по словам свидетелей, купались одетыми. Вероятно, втайне от родителей.

    Фото: «Фонтанка.ру»
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    По данным «Фонтанки», сообщение об инциденте поступило в полицию в пять часов вечера. Еще до приезда экстренных служб прохожие вытащили из воды 12-летнюю девочку. Ее пытались реанимировать, но действия успехом не увенчались.

    Фото: «Фонтанка.ру»
    Фото: «Фонтанка.ру»

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