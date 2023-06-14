Тело второй девочки достали из пруда в Петергофе

Обе девочки, утонувшие в Круглом пруду в Петергофе, извлечены из воды. Об этом 14 июня сообщает корреспондент «Фонтанки» с места происшествия.
Тела школьниц положили на берегу рядом с водой и накрыли полиэтиленом. Очевидцы не понимают, как подростки могли утонуть, ведь вокруг было столько людей. Погибшие, по словам свидетелей, купались одетыми. Вероятно, втайне от родителей.
По данным «Фонтанки», сообщение об инциденте поступило в полицию в пять часов вечера. Еще до приезда экстренных служб прохожие вытащили из воды