«Всплыла футболка – бросился спасать». Очевидцы рассказали, как из Круглого пруда пытались вытащить захлебнувшихся детей

Утонувшие в петергофском пруду дети были на берегу вместе с семьёй, но первым за ними нырнул отдыхающий. Он заметил в воде футболку, рассказали «Фонтанке» очевидцы 14 июня.



По словам свидетелей трагедии, девочки были у Круглого пруда с отцом, бабушкой и трёхлетним ребёнком. Его и пожилую женщину почти сразу увезли, отец находится в автомобиле полиции.



«Никто не кричал, что странно», – говорит мужчина, который привёл к водоёму пятилетнюю внучку. Пруд, с его слов, примерно два метра в глубину, но в воде очень много водорослей. Для купания детей место весьма популярное.

