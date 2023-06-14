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    «Всплыла футболка – бросился спасать». Очевидцы рассказали, как из Круглого пруда пытались вытащить захлебнувшихся детей

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    Утонувшие в петергофском пруду дети были на берегу вместе с семьёй, но первым за ними нырнул отдыхающий. Он заметил в воде футболку, рассказали «Фонтанке» очевидцы 14 июня.

    По словам свидетелей трагедии, девочки были у Круглого пруда с отцом, бабушкой и трёхлетним ребёнком. Его и пожилую женщину почти сразу увезли, отец находится в автомобиле полиции.

    «Никто не кричал, что странно», – говорит мужчина, который привёл к водоёму пятилетнюю внучку. Пруд, с его слов, примерно два метра в глубину, но в воде очень много водорослей. Для купания детей место весьма популярное.

    Он предположил, что девочки не умели плавать. Как заметил, отец тоже не ринулся за ними.

    Вытащить детей из воды пытался один из отдыхающих. Он, как рассказывают на берегу, заметил всплывшую футболку и бросился спасать. Достать удалось младшую. Попытки реанимировать уже не помогли. Тело старшей на берег возвращали спасатели на надувной лодке. Водолазы для поиска не потребовались.

    «Фонтанка» писала, что сообщение о случившемся поступило в полицию в пять часов вечера. Свидетели рассказали, что девочки купались в одежде. Им было 12 и 14 лет, семья приехала в Петербург из Средней Азии.

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