Второй и последний раз в сезоне: в Ботаническом саду ждут ночную битву цариц

В Ботаническом саду анонсировали вторую за сезон битву кактусов, которые называют царицами ночи. Чтобы показать природное чудо петербуржцам, вечером 14 июня работа учреждения будет продлена, экскурсантов проведут по Тропическому маршруту с выходом через Мангровую оранжерею.



В «программе» вечера — раскрытие аж 10 бутонов: 6 бутонов Селеницереус госпожи Макдональд и 4 бутонов Селеницереуса крупноцветкового.



В продажу билеты поступят в 18:00 на сайте, с 19:30 до 23:00 ими будут торговать и в кассе на месте (перерыв с 19:00 до 19:30). Сама прогулка возможна с 20:00 до 23:00.

