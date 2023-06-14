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    Второй и последний раз в сезоне: в Ботаническом саду ждут ночную битву цариц

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    В Ботаническом саду анонсировали вторую за сезон битву кактусов, которые называют царицами ночи. Чтобы показать природное чудо петербуржцам, вечером 14 июня работа учреждения будет продлена, экскурсантов проведут по Тропическому маршруту с выходом через Мангровую оранжерею.

    В «программе» вечера — раскрытие аж 10 бутонов: 6 бутонов Селеницереус госпожи Макдональд и 4 бутонов Селеницереуса крупноцветкового.

    В продажу билеты поступят в 18:00 на сайте, с 19:30 до 23:00 ими будут торговать и в кассе на месте (перерыв с 19:00 до 19:30). Сама прогулка возможна с 20:00 до 23:00.

    Напомним, в этом сезоне кактусы уже цвели 30 мая. Нынешнее цветение, говорят в Ботаническом, станет последним за сезон.

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