Копала грядки и нашла набор киллера. Петербургская медсестра вызывала полицию на дачу под Выборгом

Сотрудники полиции помогли вскопать землю на участке петербурженки в Выборгском районе области. В земле нашли много интересного.



59-летняя петербурженка позвонила в 112 накануне около половины одиннадцатого утра, стало известно «Фонтанке» 14 июня. Она вызвала полицию на участок в садоводстве в поселке Каннельярви, который арендует уже шесть лет. Когда на место прибыл наряд, женщина рассказала, что занималась земляными работами и нашла странный пакет.



В нем, по предварительной информации, были пистолет с глушителем, патроны, граната и несколько печатей разных организаций.

