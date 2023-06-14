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    Копала грядки и нашла набор киллера. Петербургская медсестра вызывала полицию на дачу под Выборгом

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    Сотрудники полиции помогли вскопать землю на участке петербурженки в Выборгском районе области. В земле нашли много интересного.

    59-летняя петербурженка позвонила в 112 накануне около половины одиннадцатого утра, стало известно «Фонтанке» 14 июня. Она вызвала полицию на участок в садоводстве в поселке Каннельярви, который арендует уже шесть лет. Когда на место прибыл наряд, женщина рассказала, что занималась земляными работами и нашла странный пакет.

    В нем, по предварительной информации, были пистолет с глушителем, патроны, граната и несколько печатей разных организаций.

    Всё аккуратно было изъято и передано экспертам для исследования.

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