В конноспортивном клубе на юге Петербурга иностранец изнасиловал берейтора

Жительница Пушкинского района заявила в полицию об изнасиловании. Она слишком задержалась на работе.
В МВД 22-летняя пострадавшая обратилась накануне около половины пятого утра, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 14 июня. По предварительной информации, она работает в одном из конноспортивных клубов района. И около половины второго ночи на нее там якобы напал один из временных сотрудников — 33-летний гражданин Узбекистана. Под угрозой ножа злодей изнасиловал женщину, а потом отнял у нее 15 тысяч рублей.
Возбуждено уголовное дело по трем статьям УК: об изнасиловании, насильственных действиях сексуального характера и разбое.
Злоумышленника ищут.