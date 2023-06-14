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    В конноспортивном клубе на юге Петербурга иностранец изнасиловал берейтора

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    Жительница Пушкинского района заявила в полицию об изнасиловании. Она слишком задержалась на работе.

    В МВД 22-летняя пострадавшая обратилась накануне около половины пятого утра, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 14 июня. По предварительной информации, она работает в одном из конноспортивных клубов района. И около половины второго ночи на нее там якобы напал один из временных сотрудников — 33-летний гражданин Узбекистана. Под угрозой ножа злодей изнасиловал женщину, а потом отнял у нее 15 тысяч рублей.

    Возбуждено уголовное дело по трем статьям УК: об изнасиловании, насильственных действиях сексуального характера и разбое.

    Злоумышленника ищут.

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    Гость14 Июн 2023 в 09:16
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