Без паники и доллара по 100. Почему резко ослабел рубль и что будет дальше

Фото: Сергей Коньков / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Рубль закончил основную торговую сессию на бирже во вторник, 13 июня, падением на 2% к доллару и на 2,2% — к евро, что действительно много для одного дня. И если «европейца» на сегодняшних отметках (91 рубль) мы видели пару месяцев назад, «американец» поднялся выше 84 рублей впервые с начала апреля прошлого года. Сегодняшние значения курсов в целом выше, чем были до событий 24 февраля 2022 года. «Фонтанка» узнала у аналитиков что происходит и в какие диапазоны это заведет рубль в ближайшем будущем.



Падение рубля произошло без видимых событийных предпосылок, как будто бы на ровном месте, что заставляет оглядеться вокруг и поразмыслить о том, какие в принципе факторы сейчас могут влиять на курс. Главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова не исключает, что курс российской нацвалюты пошел вниз просто из-за низкой ликвидности, на фоне которой покупка валюты игроками рынка в крупных размерах дает такой эффект.

«Движение вниз, я думаю, ещё будет происходить, потому что у нас, безусловно, будут восстанавливаться объёмы импорта и объёмы экспорта на этом фоне не растут, поэтому профицит торгового баланса сокращается. Это некоторая траектория», — говорит аналитик. Поэтому, по ее словам, само по себе ослабление в условиях ухудшения торгового профицита закономерно, удивительно то, почему оно оказалось таким резким.



В Банке России постоянно обращают внимание на то, что курс рубля — плавающий. В большей степени на него сейчас влияют экспорт и импорт. Преобладание первого над вторым называется профицитом торгового баланса. Сейчас ситуация такая: экспорт снижается, импорт восстанавливается, разность между первым и вторым сокращается. Так, по данным ЦБ, в апреле 2023 года профицит внешней торговли сократился 2 на 37,4% месяц к месяцу и на 74,7% год к году. За январь-апрель показатель снизился на 68% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Главный российский экспортный продукт — углеводороды, а для них в мире настали не лучшие времена.



Аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин связывает сегодняшнее значительное ослабление рубля с обвалом нефтяных цен, которое наблюдается в начале недели. Нефть эталонной марки Brent торгуется возле уровней годовых минимумов — 72 доллара за баррель.



«Для российской валюты сейчас важно, что цены на экспортную нефть Urals остаются низкими, доходы бюджета РФ слабые, геополитические новости по-прежнему тревожные, а ЕС готовит новый (11-й по счету) пакет санкций. Поэтому и спрос от населения и бизнеса на валюту остается повышенным (как на защитный актив), что приводит к росту стоимости доллара и евро против рубля. Укрепления российской валюты стоит ждать тогда, когда цены на нефть устойчиво поднимутся еще хотя бы на 10%» — отмечает эксперт.



Пока мы видим, что нефтегазовые доходы бюджета с апрельских 647,5 млрд рублей упали до 570,7 миллиардов в мае. При этом в средняя цена Urals снизилась с 58,63 в апреле до 53,34 доллара за баррель в мае. Год к году изменения составили 16,9% и 32,3% соответственно.

«Рубль оказался под давлением совокупности факторов. Во-первых, с 7 июня внутри нового отчётного периода Минфин продает больше юаней, чем ранее, из состава ФНБ. Это делается для того, чтобы сгладить недополученный доход от экспортных компаний. Во-вторых, волатильность цен на нефть также имеет влияние. Кроме того, ЦБ РФ на заседании в пятницу не поднял ключевую ставку, но отметил ряд проинфляционных факторов и соответствующие риски, — напоминает аналитик УК «Альфа-Капитал» Александр Джиоев. — На следующей неделе в РФ стартует очередной сезон уплаты налогов, что может поддержать позиции рубля».



«Рост валют в начале июня был обеспечен снижением предложения из-за традиционных низких продаж валютной выручки экспортерами в начале месяца. Во второй половине мы ожидаем возврат таких продаж, что поможет рублю укрепиться. Глава Банка России на последнем заседании заявила, что экспортеры продают 78% валютной выручки, что способно существенно повлиять на курс рубля, — считает аналитик «Цифра брокер» Даниил Болотских. — Относительно сегодняшнего роста можем предположить, что с приходом сезона отпусков физические лица стали закупать валюту, благодаря чему и наблюдается повышенный спрос. Иностранные уходящие компании теперь ограничены закупкой в 1 миллиард долларов в месяц, так что мы не предполагаем роста спроса с их стороны».



В прошлый раз валюты резко пошли вверх, а рубль — вниз в начале апреля 2023 года. Некоторые отреагировали на это событие настолько нервно, что выстроились в очередь к обменнику. Тем не менее, к концу месяца курс скорректировался и последовал непродолжительный откат. Можно было бы предположить, что это произойдет снова, но, как объясняет Болотских, тогда ситуация была нетипичной для рынка: «Валютная выручка поступает на счета экспортерам с задержкой до 3 месяцев. Из-за провала в экспорте в начале года, резкое сокращение предложения валюты вызвало апрельский рост. В феврале-марте экспорт стал восстанавливаться и благодаря этому мы увидели откат к 75 рублям за доллар».

Куда теперь откатятся доллар и евро, сказать непросто. Очень уж большая волатильность на рынке. Только в декабре доллар был по 60 рублей, сейчас уже — по 84. К слову, это все о номинальном курсе, но не только он выделывает кульбиты. Реальный эффективный курс рубля по отношению валютам основных торговых партнеров России с учетом инфляции за май вырос на 3,1%, но все предыдущие месяцы падал. В итоге с начала года показатель ушел в минус на 18%, следует из данных ЦБ. Реальный курс рубля к доллару за май вырос на 2,3% и упал с января на 17,5%. К евро — упал на 2,9% и 19,5% соответственно.



В краткосрочной перспективе вероятный диапазон коррекции для доллара заключен в рамки 75–83 рубля, считает Александр Джиоев. Даниил Болотских на том же горизонте не ожидает роста выше 85,5 рубля за доллар.

«Если учесть, что нефтяной рынок сейчас отыгрывает тему ослабления спроса на нефть на фоне охлаждения мировой экономики, возможно, летом-осенью нас будут ждать еще более низкие цены на энергоносители, а значит и более слабый курс рубля. В перспективе лета этого года курс доллара может подняться в район 85 рублей, а курс евро — в район 92 рублей», — прогнозирует Александр Потавин.



По мнению Наталии Орловой возможны откаты к 82 рублям, но в перспективе валюты покажут еще более высокие значения, чем мы видим сейчас. Нет, до условных 100 рублей за доллар, по ее словам, не дойдет. Не так резко.



Евгения Горбунова, «Фонтанка.ру»

