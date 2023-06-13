«Надо работать». Путин сказал, нужно ли вводить военное положение в России

Президент РФ Владимир Путин считает, что вводить военное положение в целом по стране не нужно. Об этом он заявил 13 июня на встрече с военкорами.



«В целом по стране вводить какой-то особый режим, военное положение, нет смысла никакого. Нет необходимости. Но надо работать тщательнее по некоторым вопросам», — сообщил глава государства, напомнив, что на Украине введены военное положение и «жесткий контрразведывательный режим».

Путин сказал об этом в контексте терактов, произошедших в стране в последнее время, в том числе речь шла об убийстве Дарьи Дугиной и Владлена Татарского. По словам президента, правоохранительные органы должны обеспечивать безопасность тех людей, которые могут стать целью террористов.

