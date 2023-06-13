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    «Надо работать». Путин сказал, нужно ли вводить военное положение в России

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    Президент РФ Владимир Путин считает, что вводить военное положение в целом по стране не нужно. Об этом он заявил 13 июня на встрече с военкорами.

    «В целом по стране вводить какой-то особый режим, военное положение, нет смысла никакого. Нет необходимости. Но надо работать тщательнее по некоторым вопросам», — сообщил глава государства, напомнив, что на Украине введены военное положение и «жесткий контрразведывательный режим».

    Путин сказал об этом в контексте терактов, произошедших в стране в последнее время, в том числе речь шла об убийстве Дарьи Дугиной и Владлена Татарского. По словам президента, правоохранительные органы должны обеспечивать безопасность тех людей, которые могут стать целью террористов.

    По мнению главы государства, России необходимо улучшать и расширять работу правоохранительных органов и специальных служб. Путин уверен, что «стоящие в этом плане задачи тоже решаемые».

    Президент 19 октября прошлого года подписал указ о введении военного положения на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Тогда он отмечал, что этот режим действовал в этих регионах до вхождения в состав России. В других областях введены «уровни реагирования». Подробнее об этом читайте здесь.

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