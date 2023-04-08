С ЧВК и оркестром: как хоронили Владлена Татарского, взорванного в Петербурге

Военного корреспондента Максима Фомина, известного под псевдонимом Владлен Татарский, который погиб во время теракта в Петербурге, проводили в последний путь в Москве 8 апреля.



Как сообщает MSK1, проститься с Татарским на Троекуровском кладбище вместе с сотнями других людей прибыли лидер движения «Сорок сороков» Андрей Кормухин, руководитель фракции ЛДПР Леонид Слуцкий и создатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.



Закрытый гроб Владлена Татарского накрыли флагами России и ЧВК «Вагнер». Военный оркестр играл траурный марш, а караул стрелял в воздух. Траурные венки на могилу прислали от глав и народа Донбасса, сотрудников управления ФСБ, телеведущей Маргариты Симонян, Дмитрия Кисилева и многих других. Подробнее читайте и смотрите в онлайн-трансляции MSK1.