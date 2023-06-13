Горячий «футбол». На Васильевском острове три недели моются в тазиках

Жители дома 74 на 7-й линии Васильевского острова 13 июня отметили три недели без горячей воды. Дыра в трубе дала о себе знать в соседнем дворе еще 22 мая во время проведения испытаний. С тех пор заложники ситуации довольствуются кастрюльками.



«По графику отключение было до 1 июня, в этот период ремонтные работы не проводились. Через неделю, только 7 июня, приехала бригада. Раскопали, что-то заварили, закопали. 7 июня вечером была попытка горячую воду подключить, но до дома вода не дошла», — рассказал читатель «Фонтанки» Денис. На момент выхода заметки горячую так и не дали.