Горячий «футбол». На Васильевском острове три недели моются в тазиках

Жители дома 74 на 7-й линии Васильевского острова 13 июня отметили три недели без горячей воды. Дыра в трубе дала о себе знать в соседнем дворе еще 22 мая во время проведения испытаний. С тех пор заложники ситуации довольствуются кастрюльками.
«По графику отключение было до 1 июня, в этот период ремонтные работы не проводились. Через неделю, только 7 июня, приехала бригада. Раскопали, что-то заварили, закопали. 7 июня вечером была попытка горячую воду подключить, но до дома вода не дошла», — рассказал читатель «Фонтанки» Денис. На момент выхода заметки горячую так и не дали.
По словам местных жителей, место раскопок уже и щебнем засыпали, и заасфальтировали, а воз и ныне там. В АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» «Фонтанке» доложили, что все работы завершили 7 июня. По вопросам отсутствия воды теперь нужно обращаться в управляющую компанию. В УК «Мир» диспетчер заявил, что команды на переключение задвижек не получали, в «Теплосети» на это ответили, что все было отправлено в срок, номер уведомления 110.
Примечательно, что вместе с 74-м домом проблемы с мытьем испытывают студенты СПбГУ. «Фонтанка» направила запрос в пресс-службу вуза, но на момент выхода заметки ответ не получила.