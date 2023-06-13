Движение на Смольной набережной ограничат на месяц

Работы на коммуникациях с 15 июня на месяц с небольшим изменят схему движения транспорта в центре Петербурга. Об этом 13 июня предупреждает пресс-служба Государственной административно-технической инспекции Петербурга.

С 15 июня по 19 июля будет ограничено движение транспорта на участке Смольной набережной от Водопроводного переулка до улицы Смольного. Там продолжают прокладывать электрокабель. Работы ведутся с 9 июня и продлятся до 30 сентября, кроме периода с 20 по 30 июля.