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    Движение на Смольной набережной ограничат на месяц

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    Фото: ГАТИ Петербурга
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    Работы на коммуникациях с 15 июня на месяц с небольшим изменят схему движения транспорта в центре Петербурга. Об этом 13 июня предупреждает пресс-служба Государственной административно-технической инспекции Петербурга.

    С 15 июня по 19 июля будет ограничено движение транспорта на участке Смольной набережной от Водопроводного переулка до улицы Смольного. Там продолжают прокладывать электрокабель. Работы ведутся с 9 июня и продлятся до 30 сентября, кроме периода с 20 по 30 июля.

    Напомним, что до 14 июня на набережной ограничено движение у дома 6 по улице Смольного.

    Фото: ГАТИ Петербурга

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    ПетербургОграничения движения транспорта
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