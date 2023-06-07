Смольная набережная и Приморское шоссе. Какие улицы в Петербурге ограничат работы в ближайшие дни

Новые ограничения движения из-за работ на коммуникациях, ремонта дорог и строительства светофоров с 9 июня вступят в силу в пяти районах Петербурга: Центральном, Невском, Выборгском, Курортном и Колпинском. Об этом 7 июня сообщает пресс-служба Государственной административно-технической инспекции Петербурга.
Центральный район
До 14 июня в связи прокладкой электрокабеля ограничат движение по Смольной набережной у дома 6 по улице Смольного. Работы на участке набережной от Водопроводного переулка до улицы Смольного будут идти с 9 июня по 30 сентября, исключая период с 20 по 30 июля.
Выборгский район
До 13 июня из-за прокладки водопровода перекроют участок проспекта Пархоменко от Институтского проспекта до Болотной улицы. Объехать его можно будет по Институтскому проспекту, Новороссийской и Политехнической улицам и 2-у Муринскому проспекту. Также напомним, что до 14 июня закрыто движение по проспекту Пархоменко в направлении от 2-го Муринского к Институтскому проспекту.
Невский район
С 9 по 10 июня ограничат движение у дома 51 по улице Новоселов. Там будут ремонтировать теплосеть.
А до 13 июня ограничат проезд по улице Седова от площади Бехтерева до проспекта Елизарова. До 18 июля на участке от площади Бехтерева до улицы Дудко будут ремонтировать дорожное покрытие.
Колпинский район
В Петро-Славянке из-за работ по реконструкции инженерных сетей до 11 сентября закрывается движение по Комсомольской улице. Объезд предусмотрен по улице Третьей Пятилетки, Сосновой, Ижорской, Красноармейской и Вокзальной улицам.
Курортный район
В Сестрорецке до 29 июня ограничат движение по Приморскому шоссе у улицы Володарского. Там будут устанавливать светофор.