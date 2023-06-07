Смольная набережная и Приморское шоссе. Какие улицы в Петербурге ограничат работы в ближайшие дни

Новые ограничения движения из-за работ на коммуникациях, ремонта дорог и строительства светофоров с 9 июня вступят в силу в пяти районах Петербурга: Центральном, Невском, Выборгском, Курортном и Колпинском. Об этом 7 июня сообщает пресс-служба Государственной административно-технической инспекции Петербурга.



Центральный район

До 14 июня в связи прокладкой электрокабеля ограничат движение по Смольной набережной у дома 6 по улице Смольного. Работы на участке набережной от Водопроводного переулка до улицы Смольного будут идти с 9 июня по 30 сентября, исключая период с 20 по 30 июля.