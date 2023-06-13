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    Мощный пожар у станции метро «Купчино» локализовали

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    Пожар у станции метро «Купчино» удалось локализовать. Об этом 13 июня сообщает ГУ МЧС по Петербургу. Тем временем на место выехали специалисты Роспотребнадзора для исследования воздуха на предмет загрязняющих веществ в районе ближайшего жилмассива.

    Сообщение о возгорании в производственном здании на Витебском проспекте, 111, поступило около девяти утра. Огонь охватил 500 квадратных метров.

    В тушении принимали участие 40 человек личного состава и 8 единиц пожарной техники. Сведения о пострадавших не поступали, прокуратура проводит проверку.

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