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    Купальный сезон на Елагином открыли патриотическим заплывом

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    День России на Елагином острове отметили массовым заплывом в бодрящих водах Средней Невки. Участники преодолели дистанцию в 681 метр, их спутником, конечно, стал триколор.

    Пловцов с флагами России и Петербурга показала читательница «Фонтанки». После разминки стартовали с Зелёного пляжа. Флаги после первых пятидесяти метров разрешалось сдать сопровождавшим спасателям, самые упорные могли доплыть с ними до финиша на Западной стрелке.

    читательница «Фонтанки» Оксана

    Вода освежала - плыли в гидрокостюмах.

    Как сообщал главный синоптик Петербурга Александр Колесов, в эти выходные в прогнозах местами были заморозки. Для особо теплолюбивых с открытием купального сезона лучше подождать до следующих выходных - в течение недели вода должна прогреться.

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    Правда, гигиенические нормативы за это время едва ли улучшаться. По данным Роспотребнадзора, пока в городе они соответствуют требованиям санитарного законодательства только в двух водоёмах.

    Самые зажигательные из праздничных мероприятий на День России собрали здесь.

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