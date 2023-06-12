Купальный сезон на Елагином открыли патриотическим заплывом

День России на Елагином острове отметили массовым заплывом в бодрящих водах Средней Невки. Участники преодолели дистанцию в 681 метр, их спутником, конечно, стал триколор.



Пловцов с флагами России и Петербурга показала читательница «Фонтанки». После разминки стартовали с Зелёного пляжа. Флаги после первых пятидесяти метров разрешалось сдать сопровождавшим спасателям, самые упорные могли доплыть с ними до финиша на Западной стрелке.