Россия музыкальная, танцевальная, любимая. Как в Петербурге отметят 12 июня

В День России 12 июня по всему Петербургу запланированы десятки мероприятий разного масштаба. «Фонтанка» собрала самые зажигательные из них. Будет много песен, плясок и российских флагов, а вот салюта не планируется.

Фото: Михаил Огнев/архив «Фонтанки» Поделиться Поделиться





Массовый заплыв «Фестиваль плавания на открытой воде «Виват, Россия!» стартует в 14:15 в Центральном парке культуры и отдыха им. С.М. Кирова (Елагин остров, д. 4). 100 пловцов проплывут в центре Санкт-Петербурга на Елагином острове. Каждый участник поплывет с индивидуальным плавательным буем, раскрашенным в цвета флага России. За день до старта открытым голосованием выберут знаменосца — того, кто поплывет с флагом России.



Санкт‑Петербургский фестиваль национальных кухонь встретит вас в Парке 300-летия Санкт-Петербурга. На фестивале представят кухни более 30 национальностей. Участники приготовят угощения по традиционным рецептам, познакомят с обычаями культур. Гости попробуют блюда из разных регионов России. На фестивале выступят творческие коллективы — представители этносов многонационального Санкт-Петербурга. Пройдут конкурсы и мастер-классы. Также состоится кулинарное состязание между поварами Северной столицы. Торжественное открытие состоится в 12:00, а завершится событие в 18:00.



На Соборной площади Петропавловской крепости пройдет ежегодный Фестиваль духовых оркестров. Музыкальный праздник будет посвящен также 320-летию Санкт-Петербурга. Главным событием станет дефиле-шоу. Организаторы обещают «яркое, захватывающее зрелище с участием лучших духовых оркестров из разных городов России». Каждый коллектив представит свою сольную программу, а в завершении фестиваля выступит сводный оркестр, который исполнит «Гимн Великому городу» Р. Глиэра и попурри на темы известных песен.

Уличное гуляние «Россия — моя страна» проведет СПб ГБУ «Приморский культурный центр» на территории возле ДК «Лисий Нос». (Приморское ш., д. 48). В программе концертные номера от воспитанников Приморского культурного центра, тематические игры для детей, мастер-классы по декоративно-прикладному искусству и многое другое.



«На сцену выйдут Ансамбль песни и пляски Северо-Западного округа войск национальной гвардии Российской Федерации и ансамбль народного танца «Росинка». Танцевальный коллектив Центра музыкально-хореографического искусства «Эдельвейс» Приморского района. Коллективы Приморского культурного центра: ансамбль народной песни «Любица», камерный хор «Тринитас», дуэт «Брюнет», вокальная студия «Да!Рина», образцовый коллектив вокальной студии «Войс», танцевальная студия OLE-DANCE, а также солисты: Игорь Перов, Катя Бриг, Антон Шляхтин и Элина Стойка», — заявили организаторы. Площадки будут работать с 14:00 до 16:00.



Молодежная акция «Будущее России — МЫ!» пройдет в Кронштадте, в сквере СПб ГБУ «КДМ» (ул. Советская, д. 35, литера А), начало в 13:00. Концертная программа с участием творческих коллективов и солистов Санкт-Петербург. Точного описания праздника нет, но, например, в прошлом году, во время акции читали «проникновенные, чудесные стихи о нашей Родине», пели солистки студии эстрадного вокала Кронштадтского Дворца культуры, в финале состоялся флешмоб «Вперед, Россия!»: каждый желающий получил в подарок флажок с российским триколором.



Еще один флешмоб под названием «Русь танцевальная — 2023» пройдет в Екатерининском сквере, начало в 13.00. Одновременно с Петербургом русский народный танец исполнят в десятках городах России, а также, внезапно, в Египте (Хургада), Дамаске (Сирия), Дохе (Катар), Тунисе (Тунисская республика) и Ташкенте (Узбекистан).

Флешмоб в стиле триколора ко Дню России состоится в парке «Озеро Долгое» 12 июня, в 12:00. Опять же деталей нет, но в прошлый раз это выглядело так: шоу с флагами и концертом, в финале которого зрители растянули гигантский триколор размером 5х15 метров. Все это под аккомпанемент «лучших городских вокальных и танцевальных коллективов».



Уличное мероприятие «Россия — любимая наша страна!» запланировано в Таврическом саду.

«День России — праздник свободы, гражданского мира и согласия всех людей на основе закона и справедливости. Этот праздник — символ национального единения и общей ответственности за настоящее и будущее нашей Родины! В программе мероприятия, которое пройдёт в Таврическом саду в 14.00 на площадке перед шахматным клубом, праздничный концерт и работа интерактивных площадок. Самых активных участников праздника ждут призы и подарки!» — обещают организаторы.



Тут же запланирована всероссийская акция «Мы — граждане России!». Под торжественную музыку юношам и девушкам будут вручать их первые паспорта.



Уличный фестиваль «Фолк пикник» начнется 12 июня в 16:00 в Парке Победы, у Матросского пруда. По словам организаторов, мероприятие соберет представителей молодежного фольклорного движения, участников фольклорных коллективов и просто людей, увлекающихся традиционной культурой. Ожидаются образовательные лекции и прикладные мастер-классы в уличных шатрах, а также выступление фольклорных коллективов. Завершится фестиваль большой уличной вечеркой с разучиванием традиционных плясов, кадрилей и исполнением частушек.



Мероприятие под названием «#РОССИЯ_ЭТО_Я» в 12:00 начнется в Александровском саду Адмиралтейского района. В программе концертная программа, творческие мастер-классы, квест-игра, фестиваль цветов и фотозона «Петербургские матрешки».

Салюта в День России в Петербурге не запланировано, с полной программой праздничных мероприятий можно ознакомиться на сайте городской администрации.

Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»

