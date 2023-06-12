    Сейчас

    +22˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +22˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 20

    2 м/с, ю-з

    772мм

    29%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd82.64eur89.01

    В Финляндии обнаружили рыбу, которая может кусать людей

    3695
    19 комментариев

    Солнечный окунь, инвазивный для Балтийского моря вид рыб, обнаружен в Финляндии. Об этом днем 12 июня сообщают финские СМИ.

    Отмечается, что рыба была обнаружена не только в Балтийском море, но и в районе Турку.

    «Солнечный окунь делает нерестовые отверстия, которые он агрессивно защищает. Если вы случайно проплывете рядом с нерестилищем, окунь обязательно укусит вас. К счастью, у солнечного окуня нет больших зубов, но он может пощипывать», — заявил журналистам представитель Финской ассоциации рыбаков-фрилансеров Юха Ояхарью.

    В Институте природных ресурсов Финляндии (Luke) к проблеме отнеслись серьезно. По мнению специалистов, инвазивные виды были завезены на территорию страны специально. Для того чтобы вовремя предпринять необходимые меры, жителей страны попросили сообщать о случаях обнаружения таких видов рыбы.

    Больше интересных новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    РыбаФинляндия
    ЛАЙК0
    СМЕХ7
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 19

    Гость12 Июн 2023 в 17:46
    Тротил не помогает ?
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    19
    close