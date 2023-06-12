В Финляндии обнаружили рыбу, которая может кусать людей

Солнечный окунь, инвазивный для Балтийского моря вид рыб, обнаружен в Финляндии. Об этом днем 12 июня сообщают финские СМИ.



Отмечается, что рыба была обнаружена не только в Балтийском море, но и в районе Турку.



«Солнечный окунь делает нерестовые отверстия, которые он агрессивно защищает. Если вы случайно проплывете рядом с нерестилищем, окунь обязательно укусит вас. К счастью, у солнечного окуня нет больших зубов, но он может пощипывать», — заявил журналистам представитель Финской ассоциации рыбаков-фрилансеров Юха Ояхарью.



В Институте природных ресурсов Финляндии (Luke) к проблеме отнеслись серьезно. По мнению специалистов, инвазивные виды были завезены на территорию страны специально. Для того чтобы вовремя предпринять необходимые меры, жителей страны попросили сообщать о случаях обнаружения таких видов рыбы.

