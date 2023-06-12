В Стамбуле россиянин погиб в уличной драке

Уличная драка между 40-летним гражданином России и четырьмя местными в Стамбуле закончилась трагедией. Об этом 12 июня сообщает турецкий телеканал Haberturk.



По предварительной информации, драка вспыхнула после того, как россиянина начали поддразнивать. Гражданин РФ погиб от удара ножом в сердце.

«Когда мы прибежали с противоположной улицы, у одного из людей был в руке нож, он им размахивал. Было много крови, мы пытались оказать первую помощь», — рассказал о произошедшем местный житель.

Россиянина с травмами доставили в больницу. Однако врачи оказались бессильны — мужчина скончался.