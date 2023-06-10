В Весёлом Посёлке подростку досталось за таксу, подбежавшую не к тому. Он в больнице

Жители Невского района Петербурга выясняли правила выгула домашних питомцев на примере таксы. Взрослые дрались, крайним стал 14-летний школьник.
Мальчик с травмами головы поступил в детскую больницу в четвёртом часу ночи 10 июня, стало известно «Фонтанке». Своё состояние он списал на неудачную прогулку по проспекту Солидарности.
Полицейские установили, что подросток был на улице с семьёй и таксой. В начале второго ночи они оказались не единственными, кто вышел проветриться. Собака без поводка и намордника подбежала к игравшему во дворе ребёнку. Больше всего испугались его родители.
Спор, по всей видимости, был бурным, и слов сторонам не хватило.
В ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти сообщили, что полиция проводит проверку. На данный момент заявлений от участников конфликта не поступало.
Прогулка без намордника нередко становится поводом для споров в Петербурге. В мае мужчину избили при детях после замечания даме с собакой, похожей на стройного питбуля.