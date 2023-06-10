В Весёлом Посёлке подростку досталось за таксу, подбежавшую не к тому. Он в больнице

Жители Невского района Петербурга выясняли правила выгула домашних питомцев на примере таксы. Взрослые дрались, крайним стал 14-летний школьник.



Мальчик с травмами головы поступил в детскую больницу в четвёртом часу ночи 10 июня, стало известно «Фонтанке». Своё состояние он списал на неудачную прогулку по проспекту Солидарности.

Полицейские установили, что подросток был на улице с семьёй и таксой. В начале второго ночи они оказались не единственными, кто вышел проветриться. Собака без поводка и намордника подбежала к игравшему во дворе ребёнку. Больше всего испугались его родители.