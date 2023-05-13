Жителя Шушар избили при детях за просьбу выгуливать собаку в наморднике

Житель Пушкинского района Петербурга стал жертвой нападения во время прогулки с детьми в Шушарах. Об этом 13 мая рассказал отец потерпевшего.

По словам мужчины, 10 мая его 32-летний сын гулял с детьми во дворе. Рядом проходила дама с собакой, похожей стройного питбуля. Отец семейства сделал девушке замечание, мол, на собаку «бойцовской» породы следует надевать намордник, особенно рядом с детской площадкой. И все бы ничего, но вскоре на мужчину напал спутник владельцы пса.

Потерпевший считает, что женщина следила за ними с детьми и наводила своего мужчину. От места, где было сделано замечание, до точки, где на потерпевшего было совершено нападение, не менее 500 метров. По времени тоже прошло около 20 минут.

«Хулигана не остановили ни малолетние дети рядом, ни множество прохожих вокруг. Он нанес несколько ударов по голове, причинив необратимые травмы лица, в виде наложенных швов и выбитых зубов», — рассказал отец потерпевшего.

Хозяйку собаки удалось задержать и отвести в отдел полиции, где было написано заявление. Ее мужчина сначала ушел с места нападения, но после сам явился в участок. У сделавшего замечание зафиксировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, ушибленную рану верхней губы и два сломанных зуба.