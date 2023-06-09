В ЗВО опровергли рассылку петербуржцам писем с запретом на выезд из страны

Петербуржцам не рассылают письма с предупреждением о запрете на выезд из страны. Если такое приходит от имени военкомата — письмо поддельное, сообщили 9 июня «Фонтанке» в пресс-службе Западного военного округа.



Там отметили, что единый реестр повесток еще не работает — и временные ограничения, включая запрет выезжать за границу, пока не применяются.

Президент РФ Владимир Путин подписал закон об электронных повестках 14 апреля. Единый реестр воинского учета должен быть создан к осени. Электронные повестки будут приравниваться к традиционным и считаться врученными с момента размещения в личном кабинете гражданина в информационной системе. Если же не удалось вручить ни «бумажную», ни электронную повестку, она будет считаться врученной по истечении семи дней с даты ее размещения в Реестре повесток.