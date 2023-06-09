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    В ЗВО опровергли рассылку петербуржцам писем с запретом на выезд из страны

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    Петербуржцам не рассылают письма с предупреждением о запрете на выезд из страны. Если такое приходит от имени военкомата — письмо поддельное, сообщили 9 июня «Фонтанке» в пресс-службе Западного военного округа.

    Там отметили, что единый реестр повесток еще не работает — и временные ограничения, включая запрет выезжать за границу, пока не применяются.

    Президент РФ Владимир Путин подписал закон об электронных повестках 14 апреля. Единый реестр воинского учета должен быть создан к осени. Электронные повестки будут приравниваться к традиционным и считаться врученными с момента размещения в личном кабинете гражданина в информационной системе. Если же не удалось вручить ни «бумажную», ни электронную повестку, она будет считаться врученной по истечении семи дней с даты ее размещения в Реестре повесток.

    Тем, кто не явится в военкомат в течение 20 дней, указанных в повестке, смогут устанавливать ограничения — помимо выезда за границу, запретить могут также регистрацию ИП, постановку на учет в налоговом органе, постановку недвижимого имущества на учет, управление транспортом и его регистрацию, выдачу кредита.

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