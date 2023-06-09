Арестованы двое предполагаемых похитителей и продавец метанола, отравившего «Мистер Сидр»

Подозреваемые в краже метанола, который позже попал в смертельный суррогат «Мистер Сидр», арестованы по решению суда, сообщает 9 июня Следственный комитет РФ. Среди них сотрудник полиции.



Под стражу взяты Иван Гребенкин, Дмитрий Егоров и Артем Айрапетян. Алексей Егоров объявлен в розыск.



Установлено, что в мае 2023 года Дмитрий Егоров и его отец Алексей Егоров с помощью сотрудника полиции Гребенкина украли с полицейского склада 6 тонн метилового спирта. Метанол они продали Айрапетяну. Тот, в свою очередь, перепродал метанол предпринимателю Гусейнову. В итоге яд был использован при производстве напитка «Мистер Сидр».

