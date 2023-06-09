Арестованы двое предполагаемых похитителей и продавец метанола, отравившего «Мистер Сидр»

Подозреваемые в краже метанола, который позже попал в смертельный суррогат «Мистер Сидр», арестованы по решению суда, сообщает 9 июня Следственный комитет РФ. Среди них сотрудник полиции.
Под стражу взяты Иван Гребенкин, Дмитрий Егоров и Артем Айрапетян. Алексей Егоров объявлен в розыск.
Установлено, что в мае 2023 года Дмитрий Егоров и его отец Алексей Егоров с помощью сотрудника полиции Гребенкина украли с полицейского склада 6 тонн метилового спирта. Метанол они продали Айрапетяну. Тот, в свою очередь, перепродал метанол предпринимателю Гусейнову. В итоге яд был использован при производстве напитка «Мистер Сидр».
Напомним, первые сообщения об отравлении суррогатом появились к 5 июня. А к вечеру 8 июня число пострадавших перевалило за сотню. В списке погибших — 31 человек.
8 июня министр внутренних дел Владимир Колокольцев освободил от должности замначальника ГУ МВД России по Самарской области Юрия Сафронова. Он курировал деятельность тыловых подразделений полиции. С должности снят также начальник полицейского склада, откуда был похищен хранившийся там с 2012 года метанол.
Петербургское управление Роспотребнадзора дважды обращалось к горожанам с призывом быть бдительными и немедленно сообщать о наличии в магазинах напитка под брендом «Мистер Сидр» по телефонам 8 (812) 764-02-39, 764-02-38.