Количество отравленных «Мистером Сидром» перевалило за сотню

Общее количество отравившихся алкогольным суррогатом под маркой «Мистер Сидр» составило 101, в списке погибших после употребления напитка 31 фамилия. Об этом вечером 8 июня сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения РФ.



Среди пострадавших пять несовершеннолетних и одна беременная женщина, уточняется в сообщении.



Напомним, первые сигналы об отравлении напитком под брендом «Мистер Сидр» стали поступать 5 июня.



6 июня в составе напитка эксперты выявили опасные для жизни примеси метанола и этилбутирата. Вместо них в напитке должен был присутствовать безопасный этанол.

