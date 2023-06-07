«Мистер Сидр» всё ещё в розыске. Роспотребнадзор снова просит петербуржцев присмотреться к витринам магазинов

Петербургское управление Роспотребнадзора 7 июня вновь обратилось к горожанам с призывом быть бдительными и немедленно сообщать о наличии в магазинах напитка под брендом «Мистер Сидр». Напомним, этот суррогат уже убил в разных регионах России 30 человек (официальные данные Минздрава РФ).



«По-прежнему призываем всех жителей Петербурга ни в коем случае не употреблять продукцию «Мистер Сидр», произведенную ООО «АНДИ» (г. Самара, п. Винтай, ул. Гаражная, д. 15), и незамедлительно сообщать обо всех случаях обнаружения в реализации такой продукции по телефонам 8 (812) 764-02-39, 764-02-38», — сказано в сообщении.

