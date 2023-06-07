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    «Мистер Сидр» всё ещё в розыске. Роспотребнадзор снова просит петербуржцев присмотреться к витринам магазинов

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    Петербургское управление Роспотребнадзора 7 июня вновь обратилось к горожанам с призывом быть бдительными и немедленно сообщать о наличии в магазинах напитка под брендом «Мистер Сидр». Напомним, этот суррогат уже убил в разных регионах России 30 человек (официальные данные Минздрава РФ).

    «По-прежнему призываем всех жителей Петербурга ни в коем случае не употреблять продукцию «Мистер Сидр», произведенную ООО «АНДИ» (г. Самара, п. Винтай, ул. Гаражная, д. 15), и незамедлительно сообщать обо всех случаях обнаружения в реализации такой продукции по телефонам 8 (812) 764-02-39, 764-02-38», — сказано в сообщении.

    По состоянию на 07.06.2023 небезопасная продукция «Мистер Сидр» на хранении и реализации на предприятиях торговли города Санкт-Петербурга не выявлена, уточняет Роспотребнадзор.

    Напомним, число пострадавших в результате отравления суррогатом «Мистер Сидр» в разных регионах России достигло 96 человек, из которых 30 скончались.

    Эксперты выявили в продукции «Мистер Сидр» опасные для жизни примеси метанола и этилбутирата.

    В России проходят рейды по местам продажи алкоголя после случаев отравления суррогатом. Идет изъятие партий напитка, производившегося на самарском предприятии, где изготавливали «Мистер Сидр».

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