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    Опасную жидкость украли с полицейских складов. «Мистер Сидр» привел к увольнениям в самарском главке

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    Двое высокопоставленных полицейских лишились должностей после массового отравления «Мистером Сидром» в Самарской области. Об этом 8 июня сообщает МВД России.

    «Министр внутренних дел Владимир Колокольцев принял решение освободить от должности замначальника ГУ МВД России по Самарской области Юрия Сафронова. Он курировал деятельность тыловых подразделений полиции», — говорится в сообщении.

    Кроме того, с должности снят начальник Центра хозяйственного и сервисного обеспечения Александр Ремнев. В ходе проверки выяснилось, что из подведомственного ему центра была украдена партия спиртосодержащей жидкости. Хранилась она с 2012 года.

    Подозреваемых в хищении двое, и они уже задержаны. По версии следствия, преступникам помогал сержант полиции. Пропустившего посторонних на охраняемую территорию полицейского также задержали.

    Отравление суррогатом «Мистер Сидр» привело к гибели более 30 человек, количество пострадавших исчисляется десятками. Экспертиза показала наличие примесей метанола и этилбутирата в опасном продукте. В разных городах России проходят рейды по местам продажи алкоголя.

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