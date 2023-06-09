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    В Финляндии осудили мужчину, который помогал перебраться из Йемена в Суоми через Россию

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    В Финляндии осудили мужчину, который помогал гражданам Йемена обманом въезжать в Суоми через Россию, пишут 8 июня финские СМИ.

    Уездный суд Южной Карелии приговорил жителя Финляндии к семи месяцам условного срока за подделку документов при отягчающих обстоятельствах, сообщают финские журналисты. Осужденный — бывший владелец консалтинговой компании, которая обещала иностранцам оформить ВНЖ в Финляндии.

    Интересно, что в этой истории имело место столь редкое по нынешним временам партнёрство между РФ и Суоми. Финские СМИ сообщают, со ссылкой на материалы дела, что мужчина в мае 2021 года возвращался из России в Финляндию через пункт пропуска Нуйямаа(Брусничное).

    «Российские чиновники предупредили финскую пограничную службу заранее о деятельности подозреваемого и рассказали, что у него на хранении, очевидно, имеется десять йеменских паспортов с поддельными визами», — говорится в статье.

    В суде мужчина отрицал вину и заявлял, что якобы не знал о том, что документы поддельные. Во всём он винил своего партнера-россиянина, который, как уверял финн, «работает на ФСБ».

    Один из граждан Йемена сообщил в ходе предварительного следствия, что заплатил за приобретения вида на жительство 7000 евро.

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