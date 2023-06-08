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    «Сказали всем оперативно встать». Посетителей эвакуировали из театра имени Ленсовета

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    1 комментарий

    Вечером 8 июня в театре имени Ленсовета было тревожно. После спектакля посетителей попросили быстро встать и организованно повели к выходу, рассказал «Фонтанке» очевидец.

    «Сказали, что нас проведут до гардероба. Говорили, что всё хорошо, просто другим путем [идти] нельзя сейчас», — сообщил наш собеседник. По его словам, женщина, которая выводила людей, также упомянула о каком-то предмете, из-за которого нужно покинуть здание. К театру приехала полиция, добавил очевидец.

    По данным «Фонтанки», дело было в бесхозном предмете, который остался в театре после спектакля.

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    Театр имени ЛенсоветаЭвакуацияБесхозный предмет
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    Комментарии 1

    Гость08 Июн 2023 в 23:45
    Видно скаклы нагадили.
    +0−3
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