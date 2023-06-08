«Сказали всем оперативно встать». Посетителей эвакуировали из театра имени Ленсовета

Вечером 8 июня в театре имени Ленсовета было тревожно. После спектакля посетителей попросили быстро встать и организованно повели к выходу, рассказал «Фонтанке» очевидец.



«Сказали, что нас проведут до гардероба. Говорили, что всё хорошо, просто другим путем [идти] нельзя сейчас», — сообщил наш собеседник. По его словам, женщина, которая выводила людей, также упомянула о каком-то предмете, из-за которого нужно покинуть здание. К театру приехала полиция, добавил очевидец.

По данным «Фонтанки», дело было в бесхозном предмете, который остался в театре после спектакля.