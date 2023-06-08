РБК: Самолеты на юг начнут летать быстрее

Второй воздушный коридор появится на юге России, он позволит летать быстрее и увеличит пропускную способность направления, сообщает РБК со ссылкой на источник.



Как сообщает издание 8 июня со ссылкой на двух собеседников, новый коридор заработает с 12 июня и авиакомпании уже получили информацию по его использованию, а пилоты — извещения об изменениях.

Профильный Telegram-канал «Авиаторщина» первым сообщил об открытии коридора и уточнил, что он станет вторым сокращённым воздушным маршрутом на южном направлении. Первый появился в августе 2022 года и сократил время полета между Москвой и Сочи на 30–35 минут. Новый коридор позволит выиграть на направлении еще 7 минут, но главное — увеличить число рейсов.