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    РБК: Самолеты на юг начнут летать быстрее

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    Второй воздушный коридор появится на юге России, он позволит летать быстрее и увеличит пропускную способность направления, сообщает РБК со ссылкой на источник.

    Как сообщает издание 8 июня со ссылкой на двух собеседников, новый коридор заработает с 12 июня и авиакомпании уже получили информацию по его использованию, а пилоты — извещения об изменениях.

    Профильный Telegram-канал «Авиаторщина» первым сообщил об открытии коридора и уточнил, что он станет вторым сокращённым воздушным маршрутом на южном направлении. Первый появился в августе 2022 года и сократил время полета между Москвой и Сочи на 30–35 минут. Новый коридор позволит выиграть на направлении еще 7 минут, но главное — увеличить число рейсов.

    «При полётах в южные города, в том числе зарубежные, и обратно больше не придётся лететь через Казахстан — сокращённый маршрут сможет пропустить все самолёты», — уточнил источник канала.

    Официальный представитель Росавиации отказался от комментариев РБК.

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    Комментарии 9

    Гость08 Июн 2023 в 20:24
    А зачем кому то в Сочи?
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