РБК: Самолеты на юг начнут летать быстрее

Второй воздушный коридор появится на юге России, он позволит летать быстрее и увеличит пропускную способность направления, сообщает РБК со ссылкой на источник.
Как сообщает издание 8 июня со ссылкой на двух собеседников, новый коридор заработает с 12 июня и авиакомпании уже получили информацию по его использованию, а пилоты — извещения об изменениях.
Профильный Telegram-канал «Авиаторщина» первым сообщил об открытии коридора и уточнил, что он станет вторым сокращённым воздушным маршрутом на южном направлении. Первый появился в августе 2022 года и сократил время полета между Москвой и Сочи на 30–35 минут. Новый коридор позволит выиграть на направлении еще 7 минут, но главное — увеличить число рейсов.
«При полётах в южные города, в том числе зарубежные, и обратно больше не придётся лететь через Казахстан — сокращённый маршрут сможет пропустить все самолёты», — уточнил источник канала.
Официальный представитель Росавиации отказался от комментариев РБК.