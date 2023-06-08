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    Испытания теплосетей на Чайковского обернулись потопом

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    Огромная лужа в результате коммунальных работ образовалась на улице Чайковского. На месте работают сотрудники «Строительно-монтажного эксплуатационного предприятия». Об этом сообщил читатель «Фонтанки».

    На кадрах, присланных в редакцию, видно, как из-под земли пробивается вода, размывая вокруг грунт. Машины сбавляют скорость, чтобы не создавать огромных волн. Затруднено движение через пешеходный переход.

    Фото: читатель «Фонтанки»
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    В пресс-службе АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» рассказали «Фонтанке», что 8 июня действительно проходили испытания сети на плотность и прочность в Центральном районе города.

    читатель «Фонтанки»

    «Температура теплоносителя не превышает 40 градусов. В ходе диагностики специалистами было обнаружено технологическое нарушение по адресу: улица Чайковского, дом 6. Аварийно-ремонтные службы на месте, обеспечены меры безопасности», — рассказали в «Теплосети».

    На данный момент испытания продолжаются. По их окончании будут организованы ремонтные работы по указанному адресу с восстановлением благоустройства.

    Фото: читатель «Фонтанки»

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