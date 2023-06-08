Испытания теплосетей на Чайковского обернулись потопом

Огромная лужа в результате коммунальных работ образовалась на улице Чайковского. На месте работают сотрудники «Строительно-монтажного эксплуатационного предприятия». Об этом сообщил читатель «Фонтанки».
На кадрах, присланных в редакцию, видно, как из-под земли пробивается вода, размывая вокруг грунт. Машины сбавляют скорость, чтобы не создавать огромных волн. Затруднено движение через пешеходный переход.
В пресс-службе АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» рассказали «Фонтанке», что 8 июня действительно проходили испытания сети на плотность и прочность в Центральном районе города.
читатель «Фонтанки»
«Температура теплоносителя не превышает 40 градусов. В ходе диагностики специалистами было обнаружено технологическое нарушение по адресу: улица Чайковского, дом 6. Аварийно-ремонтные службы на месте, обеспечены меры безопасности», — рассказали в «Теплосети».
На данный момент испытания продолжаются. По их окончании будут организованы ремонтные работы по указанному адресу с восстановлением благоустройства.