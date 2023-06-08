Шойгу рассказал о попытке прорыва украинской армии в Запорожье

Вооруженные силы Украины ночью 8 июня пошли в наступление на запорожском направлении, однако ВС РФ остановили противника. Об этом 8 июня заявил министр обороны России Сергей Шойгу.



По его словам, наступление украинских войск произошло в 1:30 ночи, попытку прорыва организовала 47-я механизированная бригада численностью до 1500 человек и 150 единиц бронетехники.

«Силами разведки противник был своевременно обнаружен, нанесен превентивный удар силами артиллерии, авиации и противотанковыми средствами», — рассказал Сергей Шойгу.

Министр отметил, что в результате двухчасового боя украинские силы потеряли 30 танков, 11 боевых машин пехоты и до 350 человек.