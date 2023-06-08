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    Шойгу рассказал о попытке прорыва украинской армии в Запорожье

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    Вооруженные силы Украины ночью 8 июня пошли в наступление на запорожском направлении, однако ВС РФ остановили противника. Об этом 8 июня заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

    По его словам, наступление украинских войск произошло в 1:30 ночи, попытку прорыва организовала 47-я механизированная бригада численностью до 1500 человек и 150 единиц бронетехники.

    «Силами разведки противник был своевременно обнаружен, нанесен превентивный удар силами артиллерии, авиации и противотанковыми средствами», — рассказал Сергей Шойгу.

    Министр отметил, что в результате двухчасового боя украинские силы потеряли 30 танков, 11 боевых машин пехоты и до 350 человек.

    6 июня Шойгу сообщил о том, как Киев в течение трех последних суток предпринимал «попытки наступления» на семи направлениях силами пяти бригад, но наступление, как отметил министр, было остановлено. В результате операций потери со стороны Украины, по данным Минобороны России, составили более 1 600 военнослужащих и 28 танков. В тот же день глава Минобороны сообщил, что в ходе отражения украинского наступления погиб 71 российский военнослужащий.

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