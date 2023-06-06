Шойгу рассказал о контрнаступлении Украины в течение последних трех суток

Киев в течение трех последних суток предпринял «давно обещанное наступление» на разных участках фронта, сосредоточив для этого большое количество техники и живой силы, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу и добавил, что «все попытки удалось сорвать».

По словам главы военного ведомства, за последние сутки украинские военные предприняли «попытки наступления» на семи направлениях силами пяти бригад, но наступление, как отметил министр, было остановлено, а потери Киева составили более 1 600 военнослужащих, 28 танков, в том числе 8 Leopard, а также 136 единиц другой военной техники, в том числе 79 — иностранной, пишет РИА Новости.