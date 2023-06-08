Число пострадавших от разрушения Каховской ГЭС возросло до 60

После разрушения плотины Каховской ГЭС с затопленных территорий Херсонской области госпитализировали 60 человек. Об этом 8 июня сообщила вице-губернатор региона Татьяна Кузьмич.



«Сейчас уже до 60 человек доходит. Как правило, это маломобильные граждане», — рассказала политик в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее власти сообщали о 41 пострадавшем и 5 погибших в результате ЧП в Херсонской области. Позже врио губернатора региона Владимир Сальдо сообщил о том, что ВСУ обстреляли пункт эвакуации мирных жителей — 2 человека погибли.

В ночь на 6 июня была разрушена плотина Каховской гидроэлектростанции, из-за чего произошел неконтролируемый сброс воды. Частично или полностью затоплены с российский стороны оказались населенные пункты Днепряны, Подо-Калиновка, Голая Пристань, подконтрольные Украине Херсон, Никольское, Белозерка.