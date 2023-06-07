Связанного мужчину спасли из квартирного плена на Лифляндской

Избитого и связанного мужчину нашли в квартире в Адмиралтейском районе Петербурга. По версии следствия, он был в плену у иностранцев.



Как сообщает петербургский Следственный комитет 7 июня, 56-летнего невольника освобождали накануне после того, как о помощи попросили обеспокоенные родственники. Повод для тревоги действительно был.



Следствие полагает, что вечером 5 июня в квартире на Лифляндской улице мужчину избили и связали по рукам и ногам, лишив возможности сопротивляться и свободно передвигаться. Спасли его полицейские.



Уголовное дело о незаконном лишении свободы группой лиц по предварительному сговору возбуждено в отношении двух иностранцев 32 и 31 года. Они задержаны. Сотрудники правоохранительных органов проверяют их на причастность к аналогичным преступлениям и ищут возможных соучастников.

