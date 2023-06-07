Фейки, реабилитация нацизма и экстремистское сообщество. В чём подозревают активистов «Весны»* и их знакомых

Накануне в Петербурге прошли обыски у бывших активистов движения «Весна»* (признана экстремистской организацией и иностранным агентом) Евгения Затеева и Валентина Хорошенина, а также члена территориальной избирательной комиссии и главы «Яблока» во Фрунзенском районе Василия Неустроева. Как сообщает 7 июня РИА Новости, всего обыски прошли у шести человек. По итогам следственных действий из увезли на допрос в Москву.
По данным адвокатского объединения «Первый отдел», уголовное дело, в рамках которого были обыски, возбуждено из-за постов в социальных сетях на тот момент ещё не признанного экстремистским и запрещенным движения «Весна» от 2022 года.
Как сообщает объединение, в прошлом активиста «Весны» Валентина Хорошенина подозревают в «организации экстремистского сообщества» (ч. 1 ст. 282.1) и «реабилитации нацизма» (ч. 4 ст. 354.1). Василия Неустроева, не связанного с «Весной», подозревают в «организации экстремистского сообщества» (ч. 1 ст. 282.1), «реабилитации нацизма» (ч. 4 ст. 354.1), «распространении военных фейков» (п. «б», «д» ч. 2 ст. 207.3), «склонении к массовым беспорядкам» (ч. 1.1 ст. 212), «публичным призывам к осуществлению направленной против безопасности государства деятельности» (ч. 3 ст. 280.4) и «создании НКО, посягающей на личность и права граждан» (ч. 2 ст. 239).
Что именно вменяют остальным задержанным неизвестно. Ожидается, что меру пресечения для фигурантов нового дела «Весны» изберут 8 июня.
Валентин Хорошенин и Евгений Затеев также ещё обвиняются в «создании НКО, посягающей на права граждан». По версии следствия, активисты основали движение «Весна», которое организовывало мирные антивоенные акции протеста. Уже год они находятся под запретом определённых действий.
*Движение «Весна» Минюст признал иностранным агентом. Также Санкт-Петербургский городской суд признал организацию экстремистской.