Фейки, реабилитация нацизма и экстремистское сообщество. В чём подозревают активистов «Весны»* и их знакомых

Накануне в Петербурге прошли обыски у бывших активистов движения «Весна»* (признана экстремистской организацией и иностранным агентом) Евгения Затеева и Валентина Хорошенина, а также члена территориальной избирательной комиссии и главы «Яблока» во Фрунзенском районе Василия Неустроева. Как сообщает 7 июня РИА Новости, всего обыски прошли у шести человек. По итогам следственных действий из увезли на допрос в Москву.

По данным адвокатского объединения «Первый отдел», уголовное дело, в рамках которого были обыски, возбуждено из-за постов в социальных сетях на тот момент ещё не признанного экстремистским и запрещенным движения «Весна» от 2022 года.